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رئيس التحرير
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محافظات

نقل مدير مدرسة وتحويل المراقبين للتحقيق وإيقاف عن العمل وتحويل للتحقيق مع صرف نصف الراتب لإثنين أخريين

في أول أيام الامتحانات .. محافظ الغربية يتفقد اللجان وتوفير الأجواء المناسبة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ، مدرسة الشهيد محمد عبد الله غنيم الابتدائية بقرية شوبر ، مدرسة الشهيد محمد أحمد رمضان الثانوية التجارية، مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية ومدرسة محمد فريد الإعدادية.


وتابع رحمي انتظام سير الامتحانات داخل لجان تلك المدارس، كما أطمئن على الطلاب ومستوى الامتحانات والتأكد من جاهزية اللجان والمدارس وعدم وجود أي تحديات من شأنها التأثير على الطلاب، كما تباع من خلال غرفة العمليات بدء الامتحانات في جميع لجان المحافظة دون أي معوقات.


وخلال تفقده للجان لاحظ المحافظ عدم انتظام اللجان داخل إحدى المدارس، حيث وجه وكيل الوزارة بعزل مدير المدرسة ونقله وإحالته للتحقيق مع تحويل المراقبين للتحقيق، كما وجه بإيقاف 2 من المراقبات عن العمل وتحويلها للتحقيق مع صرف نصف الراتب لوجود حالة من عدم الانضباط داخل إحدى اللجان بمدرسة أخرى.

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وشدد الدكتور طارق رحمي على توفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان وإضاءة اللجان وتهويتها لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس

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وأوضح المهندس ناصر حسن أن 113466 طالب يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالب امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و 39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

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إستخدام الهاتف المحمول الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الفصل الدراسي الفصل الدراسي الثاني المهندس ناصر حسن القرارات الوزارية المحمول

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