محافظ الغربية يوجه بتوسيع نطاق الحملات الرقابية على كافة الأنشطة والخدمات

وجه الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف المراكز والمدن والأحياء للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.



وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة ستشهد تكثيف لهذه الحملات خلال الأيام القادمة من خلال تضافر جهود كلاً من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري وسلامة الغذاء والتي تلقت توجيهات مباشرة بتكثيف الحملات المنفذة وتوسيعها لتشمل كافة الأنشطة والخدمات التي تمس الأمن الغذائي للمواطن في الغربية.