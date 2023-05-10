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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: تشغيل مستشفى الجراحات بكامل طاقتها لخدمة محافظات الدلتا.. قريبا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  اليوم  جولة مفاجئة بمستشفى الجراحات الجديد تفقد خلالها مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على عيادات المستشفى خلال التشغيل التجريبي، كما تفقد التجهيزات التي تتم بباقي الأقسام التي يتم انهاء تجهيزاتها الطبية تمهيداً لافتتاحها قريبا.

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ووجه رئيس الجامعة بضرورة انهاء التجهيزات الطبية للمستشفى وفق معايير الجودة العالمية، مشيداً بجهود فرق العمل لاستقبال المرضى في الموعد المحدد لافتتاحها وتشغيلها بكامل طاقتها وفق البرنامج الزمني وتقديم خدمات الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الغربية ومحافظات الدلتا، بطاقة استيعابية 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، والعنايات المركزة، بالإضافة إلى 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات المحاضرات وقاعات المحاكاة.

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رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية والمهندس محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

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