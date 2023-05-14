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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هواتف شاومي في 2023 .. إنطلاق Xiaomi Redmi A2 عالميا في هذا الموعد

هواتف شاومي Xiaomi
هواتف شاومي Xiaomi Redmi A2

تستعد شركة شاومي الصينية إطلاق هواتف Xiaomi Redmi A2 في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، حيث تعتبر الهواتف هي الأرخص من شاومي خلال هذا العام، بالإضافة إلى كونها تتمتع بإمكانات مميزة في الكاميرا والبطارية. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة شاومي ستطلق هواتف Xiaomi Redmi A2 في أول سوق عالمي لها في الهند في 19 مايو المقبل، لتنطلق بعدها الهواتف في عدد أكبر من الأسواق العالمية، وذلك بعد الإعلان عنها لأول مرة في الصين في شهر مارس الماضي. 

 

وتتكون هواتف Xiaomi Redmi A2 من هاتفين هما : Redmi A2 وهو النسخة الأساسية، و هاتف Redmi A2 Plus  وهو النسخة المميزة مع سعر أعلى ومواصفات أفضل مع عدد من التحسينات والترقيات.  

 

وجاء هاتف شاومي  Xiaomi Redmi A2، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبدقة 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل التحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2  كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

 

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2، بمعالج من نوع MediaTek Helio G36 من شركة ميديا تيك التايوانية ، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 أو 3 جيجابايت، من ذاكرة وصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 32 و جيجابايت قابلة للتوسعة. 


ويحتوي هاتف شاومي  Xiaomi Redmi A2، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات، مع منفذ شحن من نوع microUSB، ونظام أندرويد Go المخفف من جوجل.  

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