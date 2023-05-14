في حواره مع أحمد موسى.. كامل الوزير يزف بشرى للمواطن عن تذاكر المترو.. ويؤكد: مشروعات النقل زي الأكل والشرب

حل الفريق كامل الوزير وزير النقل، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، وتحدث الوزير عن حجم الأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات وزارة النقل .

محطة عدلي منصور

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن محطة عدلي منصور التبادلية بها 6 وسائل مواصلات وهم المترو والقطار الكهربائي الخفيف وسكك حديد القاهرة السويس، وأتوبيس السوبر جيت والاتوبيس الترددي على الطريق الدائري .

وقال كامل الوزير : "إنشاء محطة عدلي منصور بأموال الوزارة من عوائد التشغيل والاستثمار".



وتابع كامل الوزير :" موازنة وزارة النقل تأتي من الحكومة "، مضيفا:" لم نحصل على قروض من أجل إنشاء المحطة المركزية لعدلي منصور ".



وأكمل كامل الوزير : "المحطات والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل بالجنيه المصري وبسواعد شركات مصرية ".

لن نستورد أتوبيسات



أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر لن تستورد أتوبيس من الخارج مرة أخرى، ويتم العمل على إنتاج الأتوبيسات على أرض مصر.

وقال الوزير:" أتوبيسات السوبر جيت إنتاج شركة مصرية وطنية تقوم بتصنيع الأتوبيسات في مصر ".



وأضاف كامل الوزير :" لن نستورد اتوبيسات غاز أو كهرباء أو سولار "، مضيفا:" الأتوبيس الترددي تم تصنيعه في مصر ".

وتابع كامل الوزير :" مصر لديها 5 شركات وطنية تقوم بتصنيع جميع أنواع الأتوبيسات،و تصنيع الأتوبيسات في مصر يقلل البطالة ويوفر العملة الصعبة، وسعر الأتوبيس الكهرباء 500 ألف دولار .

تذاكر المترو بالمجان لهذه الفئة

ومن جانبه قال كامل الوزير وزير النقل:" كبار السن فوق الـ 60 عاما يحصلون على خصم 50 % ومن فوق الـ 70 عاما يحصل على تذاكر المترو بالمجان ".



وتابع كامل الوزير :"وسائل النقل الجديدة تستهدف خدمة التجمعات العمرانية الجديدة وربطها بقلب القاهرة ".

زي الأكل والشرب

وأكمل كامل الوزير :"الدولة المصرية تنفذ مشروعات النقل الحديثة لربطها بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة “، مضيفا:” الخط الثالث لمترو الأنفاق يربط أقصى شرق القاهرة بغربها ".

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مشروعات النقل الحديثة مثلها مثل توفير الطعام والشراب للمواطن، مضيفا:" مزعلتش من انتقاد النواب لي في مجلس النواب عند الحديث عن مشروعات النقل ".

وأضاف الوزير :" عشان أوفر طعام وأتعالج وأتعلم لازم يكون هناك وسائل مواصلات جيدة آمنة ".



وتابع كامل الوزير :" يارب اقدر احقق وعدي للمصريين وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات من خلال منظومة نقل حديثة متكاملة مع خلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ".

وأضاف كامل الوزير وزير النقل :" لابد من توفر ومصادر متجددة ومستمرة لإنتاج الطعام ولابد من تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية كثيرة في الصحراء وهذا الأمر يحتاج إلى وسائل نقل متميزة".

مناطق استثمارية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم العمل على توفير مناطق خدمية واستثمارية وكافيتريات داخل محطات السكة الحديد والمحطات التبادلية.



وقال كامل الوزير ، :" توفير مناطق استثمارية داخل محطات السكك الحديد يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن أي زيادة في أسعار التذاكر".



أضاف كامل الوزير :" نبحث عن مصادر مختلفة لتمويل سعر التذكرة ومصاريف التشغيل"، مضيفا:" أرباح المناطق الاستثمارية تذهب لدعم الذات كرة ومصاريف التشغيل".

وتابع كامل الوزير :" يارب اقدر احقق وعدي للمصريين وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وذلك من خلال منظومة نقل حديثة متكاملة مع خلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ ".

عربات السكك الحديدية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن عربات الدرجة الثالثة بالسكة الحديد “مكيفة”، وعوامل الأمان واحدة في كل أنواع القطارات.

وقال كامل الوزير ، :" تعاقدنا على 50 عربة بوفيه جديدة؛ لتشغيلها على 50 قطارا ، ومصر تسلمت حوالي 700 عربة قطار، من صفقة الـ 1350 عربة للقطار الروسي، وسيتم البدء في صنع عربة سكة حديد بأياد مصرية في شهر أكتوبر المقبل".

وأكمل كامل الوزير:" نقوم بتصنيع وحدات تكييف عربات السكك الحديد في مصر بشكل كامل"، مضيفا:" لن نقوم باستيراد عربات سكك حديد من الخارج مرة أخرى".

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع يخدم حركة السياحة في مصر بشكل كبير، والقطار الكهربائي السريع يساهم في توفير الوقت وتعظيم نقل البضائع .

الهدف من القروض



وقال كامل الوزير: "لما اخد قرض أجيب بيه أكل قطط وكلاب “احجر عليا”، لكننا نحصل على قرص ميسر وهو قرض حكومي وبه 10 سنوات فترة سماح و40 سنة فترة سداد القرض، ويتم استخدام هذه القروض في تنفيذ مشروعات تنموية إنتاجية ".



وأضاف كامل الوزير: "القروض الحكومية أو القروض من الحكومات الدولية تكون خدمة الدين بها تكاد تكون معدومة"، وتابع كامل الوزير: "لما تحصل على قرض ونضعه في مشروع إنتاجي تنموي هيجيبلي فلوس بعد تشغيل المشروع".



وأكمل كامل الوزير: "القروض التي نحصل عليها نستخدمها في مشروعات تنموية تحقق أرباح مستقبلا"، مضيفا: "من يسدد خدمة القروض عوائد تشغيل وسائل النقل الجماعي ".

ورد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على تساؤل :" هل رجال وضباط الجيش والقوات المسلحة والشرطة والقضاء يركبون المترو والقطارات بالمجان؟".



قال كامل الوزير ، :"مفيش حاجة في مصر ببلاش، ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة يدفعون نصف تذكرة تكريما لهم ولمجهوداتهم ".

2000 جنيه بدل للموظفين المنتقلين للعاصمة

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه هناك العديد من وسائل المواصلات الحديثة التي تتجه للعاصمة الإدارية الجديدة، والدولة تعطي لكل موظف 2000 جنيه شهريا كبدل انتقال العاصمة الإدارية "



وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القوات المسلحة لها دور مهم في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى،والقوات المسلحة لم تطلب النزول للعمل في مشاريع".

وأضاف كامل الوزير: "تم تكليف القوات المسلحة بالمشاركة في المشروعات التنموية وإسناد مهام صعبة لها، وجميع الشركات العاملة في المشروعات القومية شركات مدنية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة".

وأكمل كامل الوزير: "القوات المسلحة المصرية تمتلك أدوات وأساليب النجاح لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالتعاون مع الشركات المدنية المصرية ".

المونوريل



أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في شهر أكتوبر المقبل .



وقال كامل الوزير "المونوريل سيبدأ العمل من العاصمة الإدارية ويتم زيادة عدد المحطات تدريجيا،وبعد التأكد من أن المونوريل آمن بشكل كامل ونحصل على تأكيد من الشركة المنفذة سيدخل الخدمة مباشرة".

وتابع كامل الوزير: "الشركة المنفذة للمونوريل ستظل متواجدة معنا للتشغيل والصيانة “، مضيفا أن معدلات الامان مرتفعة في المونوريل.

وأردف كامل الوزير: "المونوريل يتم تنفيذه بقرض حسن بضمان دولة فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية".

طرح شركات بالبورصة



أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه عندما تم طرح إحدى شركات تداول الحاويات في الموانئ في البورصة تلقينا عروضا من شركات وتحالفات عالمية، مضيفا :" لا نقوم ببيع رصيف أو محطة أو ميناء مصرية ".

وأضاف كامل الوزير :" تم تأهيل 3 شركات مصرية للحاويات للطرح في البورصة المصرية، وقمنا بتأهيل شركة دمياط لتداول الحاويات وشركة بورسعيد لتداول الحاويات ".

وتابع كامل الوزير :" طلبت من مجلس الوزراء أن أحصل على فرصة لجلب مستثمر رئيسي للاستثمار في شركات تداول الحاويات".

وأكمل كامل الوزير :" سيتم توقيع مذكرة تفاهم معه للاستثمار جزء في ميناء دمياط مع الخط الملاحي الأول في العالم".

