عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

وزير النقل
وزير النقل

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه عندما تم طرح إحدى شركات تداول الحاويات في الموانئ في البورصة تلقينا عروضا من شركات وتحالفات عالمية.
 

مزعلتش من نقد النواب .. كامل الوزير : مشروعات النقل زي الأكل والشرب

وزير النقل: بدء صناعة أول عربة سكة حديد بأيادٍ مصرية أكتوبر المقبل

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا نقوم ببيع رصيف أو محطة أو ميناء مصرية".

 

وأضاف كامل الوزير: "تم تأهيل 3 شركات مصرية  للحاويات للطرح في البورصة المصرية، وقمنا بتأهيل شركة دمياط لتداول الحاويات وشركة بورسعيد لتداول الحاويات".

 

وتابع كامل الوزير: "طلبت من مجلس الوزراء أن أحصل على فرصة لجلب مستثمر رئيسي للاستثمار في شركات تداول الحاويات".

 

وأكمل كامل الوزير: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم معه للاستثمار جزء في ميناء دمياط مع الخط الملاحي الأول في العالم".
 

النقل وزير النقل كامل الوزير اخبار التوك شو البورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

ميدو: سأقابل وزير الشباب والرياضة لحل أزمة الزمالك

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الثقل المصري بالمنطقة.. القاهرة تنجح في وقف العدوان على الفلسطينيين

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ