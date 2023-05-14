وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه عندما تم طرح إحدى شركات تداول الحاويات في الموانئ في البورصة تلقينا عروضا من شركات وتحالفات عالمية.



وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا نقوم ببيع رصيف أو محطة أو ميناء مصرية".

وأضاف كامل الوزير: "تم تأهيل 3 شركات مصرية للحاويات للطرح في البورصة المصرية، وقمنا بتأهيل شركة دمياط لتداول الحاويات وشركة بورسعيد لتداول الحاويات".

وتابع كامل الوزير: "طلبت من مجلس الوزراء أن أحصل على فرصة لجلب مستثمر رئيسي للاستثمار في شركات تداول الحاويات".

وأكمل كامل الوزير: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم معه للاستثمار جزء في ميناء دمياط مع الخط الملاحي الأول في العالم".

