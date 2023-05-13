وزير النقل: بدء صناعة أول عربة سكة حديد بأيادٍ مصرية أكتوبر المقبل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن عربات الدرجة الثالثة بالسكة الحديد “مكيفة”، وعوامل الأمان واحدة في كل أنواع القطارات.



وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تعاقدنا على 50 عربة بوفيه جديدة؛ لتشغيلها على 50 قطارا".

وأضاف كامل الوزير: "مصر تسلمت حوالي 700 عربة قطار، من صفقة الـ 1350 عربة للقطار الروسي".

وواصل كامل الوزير: "سيتم البدء في صنع عربة سكة حديد بأياد مصرية في شهر أكتوبر المقبل".

وأكمل كامل الوزير:" نقوم بتصنيع وحدات تكييف عربات السكك الحديد في مصر بشكل كامل"، مضيفا:" لن نقوم باستيراد عربات سكك حديد من الخارج مرة أخرى".