وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في شهر أكتوبر المقبل .



وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المونوريل سيبدأ العمل من العاصمة الإدارية ويتم زيادة عدد المحطات تدريجيا".

وأضاف كامل الوزير: "بعد التأكد من أن المونوريل آمن بشكل كامل ونحصل على تأكيد من الشركة المنفذة سيدخل الخدمة مباشرة".

وتابع كامل الوزير: "الشركة المنفذة للمونوريل ستظل متواجدة معنا للتشغيل والصيانة “، مضيفا أن معدلات الامان مرتفعة في المونوريل.

وأردف كامل الوزير: "المونوريل يتم تنفيذه بقرض حسن بضمان دولة فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية".