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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مشاركة فريق الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حال تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير":" البعض كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الزمالك سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 حال فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالطبع نأمل أن يشارك فريقان من مصر في مونديال الأندية".

أضاف:" فيفا قرر في وقت سابق  تعديل نظام بطولة كأس العالم بداية من 2025 بإقامتها بمشاركة 32 فريقا منها 4 مقاعد إفريقيا للأندية الفائزة بدوري أبطال إفريقيا (2021، 2022، 2023، 2024).

تابع:" الأهلي والوداد حجزا أول مقعدين في مونديال الأندية، لأن الأهلي بطل نسخة 2021 والوداد بطل نسخة 2022، يتبقى معرفة بطلي نسختي 2023 و 2024".

أشار:" ما سيحدث حال تتويج فريق بأكثر من لقب؟ سيتم اللجوء إلى التنصيف التراكمي للأندية آخر 5 سنوات في المشاركات الإفريقية".

أشار:" في حال افترضنا أن فيفا سيغير اللائحة وسيشارك الوصيف، سيكون كايزر تشيفز (وصيف نسخة 2021) وليس الزمالك".

اختتم:" لكن وفقا للوضع الحالي، في حال تتويج الأهلي أو الوداد بدوري أبطال إفريقيا مجددا، سيفتح الباب أمام الترجي أو صن داونز أو الرجاء للمشاركة في مونديال 2025، وهذا سيعتمد على نقاط كل فريق في النسخة المقبلة".

 

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