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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأزمة تتفاقم.. أفيس البرتغالى خارج الخدمة.. والأهلي يصدم كهربا في غرامة الزمالك

كهربا وسيد عبدالحفيظ
كهربا وسيد عبدالحفيظ

تفاقمت أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي حول غرامة نادي الزمالك الصادر بحقها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والبالغ قدرها 2 مليون و400 ألف دولار. 

وتسلم محامي كهربا حيثيات قرار الفيفا وقرر الاستئناف على القرار لحين الفصل فيه على أن يستمر فى المشاركة مع النادي الأهلي لحين حسم القضية برمتها.

النادي الأهلي أعلن استعداده لمساعدة كهربا فى انهاء أزمة غرامة كهربا شريطة عدم السداد نظرا لاعتبارها مخالفة للوائح.

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الأهلي يصدم كهربا

كشف المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، مصير غرامة نجم الفريق الأحمر محمود عبد المنعم كهربا.

وقال عدلي القيعي خلال مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم:"حكم غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك، نهائي وواجب النفاذ ومن المؤكد أن المحامين يحاولون إطالة فترة عدم دفع الغرامة".

وأضاف، :"كهربا لديه محامٍ يحاول إطالة المدة حتى يتمكن اللاعب من تجميع مبلغ الغرامة، لأن قيمة الغرامة كبيرة جدًّا وتصل إلى 2.4 مليون دولار.

وأكمل، :"الأهلي لا يستطيع دفع غرامة كهربا، حتى لا يرتكب مخالفة، ولكن النادي يحاول مساعدته بتمديد عقده وزيادة دخله بطرق قانونية ولكن لا يستطيع دفع الغرامة بالنيابة عنه لأن ذلك غير قانوني، ودور رجال الأعمال لم يصبح مثل الماضي، ولكن أزمته سُتحل لأنه لاعب مهم جدًّا ومؤثر في الفريق.  

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موقف نادي أفيس من غرامة كهربا

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في غرامة نادى الزمالك وموقف نادي أفيس البرتغالي من قضية اللاعب الشهيرة. 

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نادي أفيس البرتغالي مازال يطبق حظر القيد 3 فترات ولم يخرج من قضية كهربا وده موجودة بالمادة 40 من قرار اللجنة التأديبية للفيفا بخصوص محمود كهربا.

وأضاف عامر العمايرة، تعليقا على أزمة كهربا: "بالإضافة إلى ما سبق لاحظت اللجنة كذلك أنه وفقا لقرار كاس الذى يؤكد مع التعديل على قرار غرفة تسوية المنازعات:

في 11 يوليو 2022 تم فرض حظر تسجيل على افيس لمدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية أو حتى سداد المبلغ (المبالغ) المستحقة وبقي حظر التسجيل مطبقًا حتى التاريخ الحالي.

وبالمثل ، في 11 يوليو 2022 تم فرض قيود على اللعب في المباريات الرسمية على المدعى عليه لمدة ستة أشهر أو حتى سداد المبلغ (المبالغ) المستحقة وانقضاء هذا التقييد في 11 يناير 2023.

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تفاصيل جديدة فى أزمة غرامة كهربا والزمالك 

 كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن غرامة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال شوبير، عبر برنامجه الرياضي على فضائية “أون تايم سبورت”: “النادي الأهلي تسلم منذ ساعات حيثيات قرارات الفيفا في قضية محمود كهربا، واللاعب له الحق في المشاركة بالمباريات القادمة ولن يتم إيقافه”.

وأضاف: “اللجان القانونية داخل النادي الأهلي تدرس جميع الحيثيات التي تم وصولها من الفيفا، وتساعد اللاعب مع إدارة النادي لتوفير مبلغ الغرامة، وحاليا تم توافر 75-80% من المبلغ”.

 

كهربا الفيفا الأهلى الزمالك أفيس البرتغالى احمد شوبير

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