عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز أمام الترجي.. أرقام قياسية وبطولات كولر مع الأهلي

كولر وسيد عبد الحفيظ
كولر وسيد عبد الحفيظ

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدفا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بعد فوز الأهلي أمام الترجي، وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منذ التعاقد معه إلى 41 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

تصنيف كاف.. خالد بيومي يصدم الزمالك بشأن مونديال الأندية 2025

ولنا في رادس حكايات.. الأهلي يهزم الترجي بثلاثية بدوري أبطال إفريقيا

رقم قياسي بعد الفوز أمام الترجي 

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بـ 29 مباراة وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات فى شتى البطولات المحلية والقارية التي شارك بها المارد الأحمر.

سجل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 79 هدفا.

واستقبلت شباك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 26 هدفا.

وخرج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بشباك نظيفة في 26 مباراة.

11 انتصارا.. تفاصيل تفوق الأهلي على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي لا يرحم.. ملخص فوز المارد الأحمر على الترجي بدوري الأبطال

إنجازات حققها كولر مدرب النادي الأهلي 

توج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بـ بطولتي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك وبيراميدز.

حصد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بكأس مصر.

نال فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المركز الرابع فى كأس العالم للأندية التي أقيمت فى المغرب.

الأهلى مارسيل كولر بيرسي تاو الترجي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

شوبير يفتح النار على أوسوريو مدرب الزمالك

صرف معاش تكافل وكرامة غدا | استعدادات وتجهيزات مكثفة لتوفير المعاشات

موضوعات متعلقة

11 انتصارا.. تفاصيل تفوق الأهلي على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

أزمة في الأهلي بسبب برونو سافيو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عقب سيجارة وراء اشتعال النيران في بدروم دار مسنين بالمقطم

السيسي يوجه الحكومة بترشيد استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الوطنية لاستصلاح الأراضي: نهاية هذا العام تصل توشكى إلى 500 ألف فدان

انتخابات مصيرية.. شاهد| منكوبو زلزال تركيا يدلون بأصواتهم

موسم حصاد القمح.. السيسي: حريصون على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

فيديو

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ