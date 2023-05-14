بعد الفوز أمام الترجي.. أرقام قياسية وبطولات كولر مع الأهلي

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدفا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بعد فوز الأهلي أمام الترجي، وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منذ التعاقد معه إلى 41 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية.

رقم قياسي بعد الفوز أمام الترجي

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بـ 29 مباراة وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات فى شتى البطولات المحلية والقارية التي شارك بها المارد الأحمر.

سجل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 79 هدفا.

واستقبلت شباك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 26 هدفا.

وخرج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بشباك نظيفة في 26 مباراة.

إنجازات حققها كولر مدرب النادي الأهلي

توج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بـ بطولتي كأس السوبر المصري على حساب الزمالك وبيراميدز.

حصد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بكأس مصر.

نال فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المركز الرابع فى كأس العالم للأندية التي أقيمت فى المغرب.