الأهلي لا يرحم.. ملخص فوز المارد الأحمر على الترجي بدوري الأبطال

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .

الشوط الأول من مواجهة الأهلي والترجي

بدأ اللقاء بسيطرة لاعبي الأهلي على منتصف الملعب وحرم حكم اللقاء الكيني المارد الأحمر من فرصة تهديد دفاعات الترجي بداعي التسلل.

وقاد نجم الترجي محمد على بن رمضان لكن دفاعات الأهلي نجح فى افشال الهجمة قبل دخول منطقة الجزاء.

ورفض حكم اللقاء فى الدقيقة الخامسة احتساب خطأ لصالح بن حمودة بعد رفع حكم الراية التسلل ضد لاعب الترجي أمام منطقة الجزاء للنادي الأهلي.

وفى الدقيقة الثامنة احرز بيرسي تاو الهدف الاول لصالح الاهلي فى شباك الترجي بعدما سدد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وكاد معتز صدام لاعب الترجي أن يهدد مرمي محمد الشناوي حارس الأهلي بعدما سدد الكرة فى الدقيقة 12 لكنها تمر الي ضربة ركنية.

وتعرض فى الدقيقة 16 محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الي الاصطدام من قبل احد لاعبي الترجي وخضع الي العلاج.

وأبعد ياسر ابراهيم مدافع الأهلي كرة خطيرة فى الدقيقة 20 من امام بن حموده لاعب الترجي .

وأهدر كهربا نجم الأهلي في الدقيقة 27 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسلمه تمريرة بيرسي تاو من وسط دفاعات الترجي ليسددها بجانب مرمي الفريق التونسي .

ومرر فى الدقيقة 32 حسين الشحات كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لنادي الترجي وفشل مهاجمي المارد الأحمر فى السيطرة عليها.

سدد محمد بن رمضان نجم الترجي فى الدقيقة 35 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

تعرض كهربا نجم الأهلي الي الاصابة فى الدقيقة 38 بعد تعرضه للاصطدام بلاعب الترجي وخضع الي العلاج .

سدد حسين الشحات لاعب الأهلي في الدقيقة 40 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر أعلي عارضة حارس الترجي .

أشهر فى الدقيقة 41 حكم اللقاء الكيني بطاقة صفراء ضد حمدى فتحي نجم الأهلي بعد عرقلته لاعب الترجي.

الشوط الثاني للقاء الأهلي والترجي

دفع نبيل معلول مدرب الترجي باللاعب أنيس البدري بدلا من المغربي صابر بو قرين أمام النادي الأهلي.

وحصل محمد بن على لاعب الترجي على بطاقة صفراء إثر عرقلته على معلول نجم الأهلي في الدقيقة 49.

احرز بيرسي تاو الهدف الثاني بالدقيقة 57 فى شباك الترجي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي مرماه من كرة خطيرة لصالح الترجي في الدقيقة 58 وأبعدها الي ضربة ركنية.

ودفع نبيل معلول مدرب الترجي باللاعب غيث الوهابي بدلا من معتز صدام في الدقيقة 69 لتنشيط النواحي الهجومية أمام الأهلي.

أحرز كهربا الهدف الثالث لصالح الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 74 من متابعة جيدة واسكن الكرة فى الشباك.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي أمام الترجي بالثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد شريف فى الدقيقة 80.

ونزل خالد عبدالفتاح بدلا من محمد هاني وأحمد قندوسي بدلا من حمدى فتحي في الدقيقة 83.

وأهدر طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف رابع أمام الترجي بعد تسديده كرة تصطدم بأقدام مدافع الترجي وتتحول الي ضربة ركنية.

وأضاع محمد شريف مهاجم الأهلي فرصة تسجيل الهدف الرابع بعدما سدد الكرة برأسه امسكها حارس الترجي.

وخرج بيرسي تاو فى الوقت بدل الضائع وحل بديلا عنه احمد عبدالقادر.