الأهلي ضد الترجي .. بيرسي تاو يضيف الهدف الثاني من قذيفة صاروخية

أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للنادي الأهلي أمام الترجي من تسديدة قوية في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الشوط الثاني للقاء الأهلي والترجي

دفع نبيل معلول مدرب الترجي باللاعب أنيس البدري بدلا من المغربي صابر بو قرين أمام النادي الأهلي.

وحصل محمد بن على لاعب الترجي على بطاقة صفراء إثر عرقلته على معلول نجم الأهلي في الدقيقة 49.

احرز بيرسي تاو الهدف الثاني فى شباك الترجي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الشوط الأول من مواجهة الأهلي والترجي

بدأ اللقاء بسيطرة لاعبي الأهلي على منتصف الملعب وحرم حكم اللقاء الكيني المارد الأحمر من فرصة تهديد دفاعات الترجي بداعي التسلل.

وقاد نجم الترجي محمد على بن رمضان لكن دفاعات الأهلي نجح فى افشال الهجمة قبل دخول منطقة الجزاء.

ورفض حكم اللقاء فى الدقيقة الخامسة احتساب خطأ لصالح بن حمودة بعد رفع حكم الراية التسلل ضد لاعب الترجي أمام منطقة الجزاء للنادي الأهلي.

وفى الدقيقة الثامنة احرز بيرسي تاو الهدف الاول لصالح الاهلي فى شباك الترجي بعدما سدد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وكاد معتز صدام لاعب الترجي أن يهدد مرمي محمد الشناوي حارس الأهلي بعدما سدد الكرة فى الدقيقة 12 لكنها تمر الي ضربة ركنية.

وتعرض فى الدقيقة 16 محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الي الاصطدام من قبل احد لاعبي الترجي وخضع الي العلاج.

وأبعد ياسر ابراهيم مدافع الأهلي كرة خطيرة فى الدقيقة 20 من امام بن حموده لاعب الترجي .

وأهدر كهربا نجم الأهلي في الدقيقة 27 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسلمه تمريرة بيرسي تاو من وسط دفاعات الترجي ليسددها بجانب مرمي الفريق التونسي .

ومرر فى الدقيقة 32 حسين الشحات كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لنادي الترجي وفشل مهاجمي المارد الأحمر فى السيطرة عليها.

سدد محمد بن رمضان نجم الترجي فى الدقيقة 35 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

تعرض كهربا نجم الأهلي الي الاصابة فى الدقيقة 38 بعد تعرضه للاصطدام بلاعب الترجي وخضع الي العلاج .

سدد حسين الشحات لاعب الأهلي في الدقيقة 40 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر أعلي عارضة حارس الترجي .

أشهر فى الدقيقة 41 حكم اللقاء الكيني بطاقة صفراء ضد حمدى فتحي نجم الأهلي بعد عرقلته لاعب الترجي.