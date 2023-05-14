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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

11 انتصارا.. تفاصيل تفوق الأهلي على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

23 مباراة جمعت الأهلى مع كبير الأندية  التونسية ويعتبر أكثر فريقين تواجهوا على مستوى كل الأندية الافريقية.

وجاءت مواجهات الأهلي والترجي على النحو التالي: 

المواجهة رقم 1، فى دور ال16 لبطولة الاندية الابطال 1990، تعادل الفريقان ذهابا فى تونس وايابا فى القاهرة بنتيجة 0-0، وفاز الترجى 4-2 بركلات الترجيح.

المواجهة رقم 2، فى نصف نهائى دورى الابطال 2001، تعادلا 0-0 فى القاهرة ثم تعادلا مجددا فى تونس و لكن بنتيجة 1-1. تقدم اديلتون بيريرا لفريق الترجي وتعادل سيد عبد الحفيظ للاهلى بهدف.

 المواجهة رقم 3، فى مجموعات دور الابطال 2007، فاز الأهلي 3-0 فى القاهرة بأهداف  محمد ابو تريكة وفلافيو واسامة حسنى، ثم فاز الترجى على ملعبه 1-0 بهدف سلامة القصداوى فى شباك امير عبد الحميد.

المواجهة رقم 4، فى نصف نهائى دورى الأبطال 2010، فاز الأهلي 2-1 فى القاهرة و سجل له محمد فضل واحمد فتحى بينما سجل للترجى اسامة الدراجى، وفى الاياب فاز الترجى 1-0 بهدف مايكل اينرامو.

المواجهة رقم 5، فى مجموعات دورى الابطال 2011، فاز الترجى فى تونس 1-0 بهدف يانيك نيانج، وفى القاهرة تعادل الفريقان 1-1، تقدم يايا بانانا للترجى وتعادل محمد ابو تريكة للاهلى برأسية.

المواجهة رقم 6، فى نهائى دورى الابطال 2012، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 فى برج العرب، تقدم وليد الهيشرى للترجى ثم تعادل للأهلي السيد حمدى فى الدقائق الاخيرة. اما فى الاياب فقد لعب الأهلي افضل مباراة فى تاريخه الافريقى و هزم الترجي 2-1 باهداف جدو ووليد سليمان ومقابل هدف ليانيك نيانج.

 المواجهة رقم 7، فى مجموعات الكونفدرالية 2015، فاز الأهلي فى السويس 3-0 باهداف عبد الله السعيد (هدفين) ومؤمن زكريا، وكرر فوزه فى تونس 1-0 بهدف جون انطوى.

 المواجهة رقم 8، فى ربع نهائى دورى الابطال 2017، تعادل الفريقان 2-2 فى برج العرب، سجل للأهلي عبد الله السعيد ووليد ازارو وسجل للترجى طه الخنيسى وغيلان الشعلالى اما فى الاياب فقد قدم الأهلي  مباراة قوية وحول تأخره بهدف الخنيسى الى انتصار 2-1 بهدفى على معلول وجونيور اجايى.

 المواجهة رقم 9، فى مجموعات دورى الابطال 2018، تعادل الفريقان 0-0 فى برج العرب، ثم فاز الأهلي 1-0 فى رادس بهدف وليد ازارو.

 المواجهة رقم 10، فى نهائى دورى الابطال 2018، فاز الأهلي 3-1 فى برج العرب باهداف وليد سليمان (هدفين) وعمرو السولية مقابل هدف ليوسف البلايلى، وفى الاياب حقق الترجي انتصارا عريضا بنتيجة 3-0 لسعد بقير (هدفين) وانيس البدرى.

المواجهة رقم 11، فى نصف نهائى دورى الابطال 2021، فاز الأهلي فى رادس 1-0 بهدف محمد شريف، ثم كرر فوزه فى السلام 3-0 بأهداف على معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

المواجهة رقم 12 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 حيث فاز الأهلي في رادس بثلاثية نظيفة أحرزها بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف وينتظر لقاء الإياب يوم الجمعة القادم. 

الترجي الأهلى دوري ابطال افريقيا بيرسي تاو سيد عبد الحفيظ أسامة حسني احمد فتحي

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