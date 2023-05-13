تصنيف كاف.. خالد بيومي يصدم الزمالك بشأن مونديال الأندية 2025

كشف الخبير الكروي خالد بيومي عن صدمة تمنع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة النادي الأهلي.

وقال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

للتوضيح وبعد تواصل عدد من خبراء اللاوائح فى فيفا وحرصا على المصداقية اللائحة القديمة كانت تنص علي مشاركة 4 أندية وفي حالة تكرار البطل والوصيف سيتم تصعيد وصيف بطل2021 حتي يكتمل عقد الاربعة اندية المشاركة في 2025

خالد بيومي يصدم الزمالك

وتابع خالد بيومي : الجزء الثاني من المعلومة وهو ان يتم ادارج بند تصنيف الاندية علي حسب المشاركات الأفريقية في السنوات الأخيرة وبعد أن اقترب الأهلي من التاهل للمباراة النهائية ولابد ان تكون مع الوداد حتي لا يحدث تغيير وخاصة تكرار البطل والوصيف باستثناء كايزر الجنوب أفريقي المكل لعقد الأربعة أندية

وأضاف خالد بيومي : عموما أنا لست خبيرا في اللوائخ والقوانين ومن واقح حبي لبلدي أحب أن يكون مشارك في أول نسخه ناديين مصريين.

كان خالد بيومي قد أكد موخرا أن هناك فرصة لنادي الزمالك في المشاركة ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025 ومرافقة النادي الأهلي.

ويقف التصنيف الحالي للأندية فى قارة إفريقيا المحدد من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حائلا أمام نادي الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 لكون تصنيفه حاليا بعيد جدا نظرا لتكرار خروجه من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.