الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

رد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك “المعزول”.

وكان مرتضى منصور صرح مؤخرا بأن نادي الزمالك داخل على كارثة بسبب الأوضاع التي يعيشها وقرار عزله من رئاسة النادي، مشيرا إلى أن النادي قفد يغلق بعد أسبوعين.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” رد على تصريحات مرتضى منصور،:" هو كان يقصد أن الزمالك هيخرب من غيري عشان اتعزل".

أضاف:" من يوم ما شجعنا الزمالك حتى الآن، الفريق خسر كام بطولة! كتير جدا، هل النادي قفل؟ أو سمعنا عن اللي بيحصل ده، ده هرج ومرج وإنه عاوز يوصل للناس إنه اتظلم، لا أنت اللي عملت كده ووصلت النادي لهذه المرحلة بسبب قرارتك".

أضاف:" صحيح كنا معك في قرار الانسحاب من بطولة السوبر لكن أنت أخذت هذه القرار لأن أول مرة جمهور الزمالك يتحد حول أمر ما".

تابع:" لو كان مرتضى منصور مستمر في رئاسة الزمالك بشكل طبيعي، لشارك الزمالك في مباراة السوبر".