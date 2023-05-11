خلال ساعات.. شوبير: قرار بإيقاف حكم مباراة الزمالك وبروكسي لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لجنة الحكم بالاتحاد المصري لكرة القدم، ستوقع عقوبة على الحكم وليد عبد الرازق بسبب ارتكاب بعض الأخطاء التحكيمية المؤثرة خلال لقاء الزمالك وبروكسي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" بعد انتقادات كثيرة للحكم وليد عبد الرازق حكم لقاء الزمالك وبروكسي، البعض ادعى صدور قرار بإيقاف الحكم لمدة شهر، والبعض قال أنه يوجد نية لدى لجنة الحكام بإيقاف الحكم لمدة شهر، لكن لا يوجد قرار رسمي من لجنة الحكام".

أضاف:"لجنة الحكام تطبق مبدأ الثواب والعقاب، عندما يرتكب حكما أخطاء يتم استبعاده لفترة محددة أو التحكيم في مستوى أقل لكن دون توقيع غرامات مالية، وعندما تعلم أن الحكم لا غير موجود في الدوري الممتاز اعرف إنه موقوف".

تابع:" لجنة الحكام ستعقد اجتماعا اليوم وستأخذ قرار بشأن أخطاء وليد عبد الرازق في مباراة الزمالك وبروكسي، يعني هيتم إيقافه؟ وسيصدر قرار بإيقافه".

أشار:" المعلومة المؤكدة إن سيتم استبعاد وليد عبد الرازق من إدارة عدد من المباريات، لكن عدد المباريات غير معروف حتى هذه اللحظة".