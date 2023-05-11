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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أوسوريو يطمئن على الحالة البدنية للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلى

صدى البلد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في  مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض  لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية سواء بإستخدام أدوات الجيمانيزيوم أو بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق و أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على الحديث مع مخطط الأحمال أثناء أداء الفقرة التأهيلية و اطمأن  منه على الحالة البدنية  الخاصة باللاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت المحاضرة الفنية لأكثر من نصف ساعة داخل غرفة المحاضرات بمقر النادي.

وشرح أوسوريو للاعبين بشكل نظري كافة الأمور والمواقف الفنية التي حدثت خلال مباراة  بروكسي الأخيرة في كأس مصر، والتي تم تدوينها بشكل كامل .

و حرص المدير الفني على منح بعض اللاعبين تعليمات فنية خاصة خلال المحاضرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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