أوسوريو يضع خطة لمواجهة الإسماعيلي فى مران الزمالك

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت المحاضرة الفنية لأكثر من نصف ساعة داخل غرفة المحاضرات بمقر النادي.

وشرح أوسوريو للاعبين بشكل نظري كافة الأمور والمواقف الفنية التي حدثت خلال مباراة بروكسي الأخيرة في كأس مصر، والتي تم تدوينها بشكل كامل .

و حرص المدير الفني للزمالك على منح بعض اللاعبين تعليمات فنية خاصة خلال المحاضرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.