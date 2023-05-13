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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

فجر المحلل الكروي خالد بيومي، مفاجأة مدوية، عقب فوز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، على الملعب الأولمبي في رادس، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد بيومي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" فى حال فوز الأهلى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يصعد الزمالك لكأس العالم للأندية 2025".

وأثارت معلومة خالد بيومي ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي بين مشكك ومتفاجئ، ليرد بيومي على أحد المتابعين بأنه في تكرار البطل يصعد وصيف بطولة 2020 إلى مونديال الأندية 2025.

 

خالد بيومي

يذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وفي حال صحة هذه المعلومة، ستشجع جماهير الزمالك غريمها التقليدي (الأهلي) في مسابقة دوري أبطال إفريقيا من أجل تأهل الفارس الأبيض إلى مونديال 2025.

الأهلى الترجي الزمالك كأس العالم للأندية 2025 خالد بيومي

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