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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شهاب هيكل : برنامج خاص من كولر لـ" بيرسي تاو"

صدى البلد

كشف شهاب هيكل المحلل الرياضي، سر ابتعاد الإصابات عن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة السابقة.

وقاد تاو الأهلي الجمعة، لحصد بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز على نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وفي تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، أشار شهاب هيكل إلى الدور الذي يقوم به الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر من أجل حماية بيرسي تاو من الإصابات العضلية المتكررة، حيث أشار إلى أن هناك قياسات بدنية تتم للاعب كل 48 ساعة من أجل منح الجرعات البدنية المناسبة له.

وأوضح أن كولر يركز بشكل كبير في التعامل مع تاو خاصة في التدريبات اللياقية، حيث يتم منحه جرعات خاصة به وفق احتياجاته البدنية، بالإضافة إلى الاستشفاء الذي يقوم به اللاعب بعد كل مباراة، وهو ما تسبب في حماية اللاعب من الإصابات العضلية المتكررة في الآونة الأخيرة.

وخاض تاو 24 مباراة رفقة النادي الأهلي بجميع البطولات هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف، وصناعة 4 آخرين.

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