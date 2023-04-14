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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يهنئ كهربا بعيد ميلاده شاهد

أفشة كهربا
أفشة كهربا

هنأ لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة، محمود كهربا، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

 

وشارك أفشة صورة سابقة تجمعه ب محمود كهربا، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد ياخويا".

أفشه و كهربا

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر .. أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة ستاد محمد بن زايد بالعاصمةأبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2022/2021 التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

 

تقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة 5 مايو 2023، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيتالإمارات، ليبدأ البحث من الآن عن ملخص مباراة الأهلي والزمالك. 

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