أفشة يهنئ كهربا بعيد ميلاده شاهد

هنأ لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة، محمود كهربا، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

وشارك أفشة صورة سابقة تجمعه ب محمود كهربا، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد ياخويا".

أفشه و كهربا

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر .. أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة ستاد محمد بن زايد بالعاصمةأبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2022/2021 التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري يوم الجمعة 5 مايو 2023، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيتالإمارات، ليبدأ البحث من الآن عن ملخص مباراة الأهلي والزمالك.