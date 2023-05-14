ميدو يعلق على إصابة الونش: ضربة كبيرة لنادي الزمالك ومنتخب مصر

علق أحمد حسام ميدو، على إصابة لاعب الزمالك محمود حمدي الونش، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: "ألف سلامه عليك يا ونش إصابة الونش ضربة كبيرة لنادي الزمالك ولمنتخب مصر..ان شاء الله ترجع أقوى من الأول".

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الأبيض التي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري.

وأكد المصدر أن اللاعب تعرض لإصابة بكدمة في الركبة وسيخضع لفحوصات طبية عقب عودة الفريق إلى القاهرة للاطمئنان عليه.

وفاز فريق الإسماعيلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.