أوسوريو يطالب إدارة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق بضرورة تدعيم مركز الظهير الأيمن للأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال المصدر أن أوسوريو لم يقتنع بمستوى عمر جابر الظهير الأيمن البديل، وانتهاء عقد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأساسي، وعدم وضوح الرؤية فيما يخص ملف تجديد عقده مع الفريق من عدمه.

وكان التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأبيض تلقى عروضا خلال الفترة الماضية من بعض الأندية العربية ولكنه قرر تأجيل حسم موقفه انتظارا لموقف الزمالك من تجديد عقده.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.