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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

علشان الصيف دخل .. تعمل إيه لو موبايلك وقع في البحر

عشان الصيف دخل..تعمل
عشان الصيف دخل..تعمل إيه لو موبايلك وقع في البحر

أصبحت معظم الهواتف الذكية تأتي بميزة مقاومة الماء والغبار كمعيار أساسي، حيث يُقاس مدى جودة مقاومة الهاتف الذكي للماء والغبار باستخدام معيار Ingress Protection أو ما يُعرف اختصاراً برمز (IP). وكلما ارتفع الرقم الذي يرافقه، مثل IP67 أو IP68 فهذا يعني أن هاتفك لديه حماية عالية ضد الماء والغبار ، لكن في حالة سقوط الهاتف في البحر توجد مشكلة كبيرة.

 

إزالة بطارية الهاتف بسرعة

 

قم بإزالة البطارية بسرعة إذا كان الهاتف لديه بطارية قابلة للإزالة، وذلك من أجل قطع التيار الكهربائي عن الجهاز بأسرع ما يمكن لمنع احتمال حدوث ماس كهربائي، حيث نجد أن بعض الهواتف الذكية، تتيح لك إزالة البطارية، بينما معظم الهواتف الذكية الحديثة تأتي ببطارية غير قابلة للإزالة وهي في الأساس قد يكون لديها ميزة مقاومة الماء والغبار بمعدل تصنيف عال.

 

لا تجفف الهاتف المبلل بالمجفف أو تضعه في الفرن

 

يمكن للحرارة أن تلحق الضرر بالمكونات الإلكترونيات الدقيقة الموجودة بالداخل. بدلاً من ذلك قم بمسح الهاتف سريعاً بقطعة قماش قطنية جافة، والتأكد من عدم دخول المياه إلى منفذ الشحن أو فتحات بطاقة SIM أو MicroSD أو مقبس سماعة الرأس.

وإذا لاحظت أن هناك قطرات ماء ما زالت موجودة في المنافذ فحاول تجفيفها باستخدام علبة الهواء المضغوط ولكن بحذر من خلال توجيه هواء قليل وبهدوء نحو هذه المنافذ.

 

اترك الهاتف يجف تماماً قبل استخدامه مجدداً

 

لا تحاول استخدام الهاتف مباشرة بعد مسح الماء عنه أو إذا وجدت قطرات الماء قد اختفت.. بدلاً من ذلك اتركه ليجف تماماً، حيث يمكنك لف الهاتف بقطعة قماش جافة ووضعه في كيس فيه أرز ثم اغلقه لمدة 12 إلى 24 ساعة، حيث يُساعد الأرز في امتصاص الرطوبة بشكل رائع.

 

الاستعانة بالمتخصصين

 

إذا وجدت أن هاتفك مازال مبللاً حتى بعد استخدامك للخطوات السابقة أو أن الهاتف لا يعمل بشكل جيد، فقد يكون من الأفضل لك اللجوء إلى مركز صيانة للحصول على المساعدة، حيث تقدم بعض متاجر البيع بالتجزئة خدمات مخصصة لإصلاح الهواتف الذكية التي وقعت في الماء من خلال استخدام أدوات مصممة خصيصاً لسحب المياه منها.

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