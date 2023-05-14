طرح 9 محلات و18 ورشة بمدينة حدائق أكتوبر للبيع.. تفاصيل

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، طرح عدد من المحلات التجارية بالسويقة بالمنطقة الأولى بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأكد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أنه سيتم طرح عدد 9 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 13 م و 33م، بالإضافة إلى طرح 18 ورشة حرفية، وذلك للبيع بالمزاد العلنى يومى 28 و29 مايو الجارى، ويتم طرح كراسات الشروط بالمواصفات بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيه لكل محل.

وأوضح جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أنه سيتم سداد تأمين 25 آلف جنيه لكل محل أو صيدلية فى موعد غايته يوم الجلسة، كما يتم استكمال سداد 25% +1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

%5 وديعة صيانة

كما يتم سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقى 90% يتم سداده على هيئة أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات، أو يتم سداد القيمة بالكامل خلال 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

