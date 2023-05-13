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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 سفيرا يشاركون في النسخة السابعة من معرض وتركس بحضور وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

تنطلق بعد غدا الاثنين فعاليات النسخة السابعة من معرض وتركس لمعالجة وتنقية المياه برعاية وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس .

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور عصام الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية فعاليات المعرض صباح الإثنين القادم ويستمر المعرض لمدة 3 أيام بمشاركة 200 شركة مصرية واجنبية وعربية .

وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي الرئيس التنفيذي لمعرض وتركس أن معرض وتركس هذا العام يحظى باهتمام كبير من المسئولين والحكومة في ظل توجه الدولة نحو تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لاعادة استخدامها من جديد وهذا موجود داخل أجنحة المعرض من خلال الشركات العارضة لأحدث الماكينات والتكنولوجيا العالمية المتطورة في هذه المجال.

 

وأوضحت أن معرض «وتركس» هو المعرض الدولي المتخصص في مجال البنية التحتية لتنقية و تحلية المياه و معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي و انظمة الري المختلفة وتنطلق دورته هذا العام تحت شعار « الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا ».

200 شركة محلية وعالمية تطرح حلولا لتنقية وتحلية المياه بخبرات عالمية

وأشارت الى أن المعرض هذه الدورة  يضم اكثر من 200  شركة عارضة منها 50 شركة أجنبية مخصص لها 18 جناحا  دوليا بالمعرض من امريكا- المانيا- ايطاليا-هولندا- السعودية-جنوب افريقيا- الهند- الصين-تركيا-روسيا-النمسا-سويسرا-الامارات -الدنمارك، بالاضافة الي تاكيد زيارة اكثر من ٢٣ الف زائر متخصص و اكثر من ١١ من السادة سفراء الدول العربية و الافريقية و الاجنبية.

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وأشارت دعاء عبد الهادي أنه سيتم خلال المعرض  توقيع 3 بروتوكولات تصنيع مشتركة بين شركات محلية مصرية وشركات أجنبية من دول أمريكا وتركيا والنمسا بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه ومعالجة الصرف بأنوعه في مصر والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة في هذا المجال في مصر

 

وزير الإسكان المياة معرض وتركس مضخات المياه مصر

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