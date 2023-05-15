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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة تعديل الرسائل متاحة على واتساب.. خدمة جديدة في تيك توك تستهل عملية البحث

أخبار التكنولوجيا//ميزة
أخبار التكنولوجيا//ميزة تعديل الرسائل أصبحت متاحة الآن على و

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هتعرف تلحق نفسك.. ميزة تعديل الرسائل أصبحت متاحة الآن على واتساب

 

يواصل تطبيقات المحادثات الفورية الأشهر عالميا واتساب WhatsApp  تحديث مزاياه وخدماته للمستخدمين لتقديم مستوى أفضل من التواصل بينهم في كافة أنحاء العالم، ومن بين المزايا الجديدة التي يستعد واتساب لتطبيقها ميزة «تعديل الرسائل المرسلة بعد وقت معين من إرسالها ».

 

هواوي نوفا Y70..أرخص وأفضل موبايل هواوي في مصر

 

تطلق  شركة هواوى الصينية، عددا من الهواتف المتميزة ، وتتنوع الهواتف التى أطلقتها هواوى ما بين هواتف الفئة المتوسطة ذات السعر الرخيص نسبيا للشباب وكذلك عدد من الهواتف الرائدة ذات الإمكانات الفائقة والسعر المرتفع. 

 

ميزة جديدة في تيك توك TikTok..هتستهل عليك عملية البحث

 

تعد تيك توك TikTok هي منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة والمعروفة بمقاطع الفيديو ، فهي توسع آفاقها وتضع نفسها على أنها أكثر من مجرد تطبيق اجتماعي.  والآن يتم إدخال أدوات بحث في التطبيق لكل من أجهزة iOS و Android ، تهدف المنصة إلى ترسيخ نفسها كمحرك بحث ، يلبي التفضيلات المتطورة لمستخدمي الإنترنت.  

 

مشاكل إنتاجية تواجه نظارة آبل للواقع المختلط

 

تثير نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها من آبل  ، Apple Reality Pro ، الإثارة بين المعجبين حيث تستعد الشركة لمؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023.

 

جوجل تدفع 8 مليون دولار بسبب حملة Marketing كاذبة..تفاصيل

 

وافقت شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة في تسوية حديثة على دفع 8 مليون دولار لحل دعوى رفعها المدعي العام في تكساس كين باكستون.  زعمت الدعوى القضائية أن جوجل قامت  بإعلانات مضللة لهواتفها الذكية Pixel 4 في أسواق دالاس فورت وورث وهيوستن.  

 

أرخص هواتف ريلمي في مصر لأصحاب المرتبات القليلة

 

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية واشتداد حدة التضخم الموجودة في الأسواق العالمية، أصبح الكثير من راغبي شراء الهواتف يركزون على اقتناء هاتف ذكي مع مواصفات مميزة ولكن في نفس الوقت بسعر مناسب، حيث أصبحت الأسعار تتحكم بشكل كبير في اختياراتنا للأشياء.

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