هتعرف تلحق نفسك.. ميزة تعديل الرسائل أصبحت متاحة الآن على واتساب

يواصل تطبيقات المحادثات الفورية الأشهر عالميا واتساب WhatsApp تحديث مزاياه وخدماته للمستخدمين لتقديم مستوى أفضل من التواصل بينهم في كافة أنحاء العالم، ومن بين المزايا الجديدة التي يستعد واتساب لتطبيقها ميزة «تعديل الرسائل المرسلة بعد وقت معين من إرسالها ».

بحسب ما ذكره موقع «91 mobile»، فقد أتاح تطبيق واتساب ميزة تعديل الرسائل المرسلة لمستخدمي الإصدار التجريبي لواتساب على هواتف أندرويد WhatsApp Android Beta والويب، بحيث يمكنهم تعديل الرسائل التي يريدون تعديلها خلال 15 دقيقة من وقت إرسالها.

وتتوفر ميزة تعديل الرسائل المرسلة على منصة واتساب لمستخدمي الإصدار التجريبي من Android 2.23.10.14 للتطبيق، ويُمكنهم من خلال هذه الميزة الجديدة تعديل الرسائل المرسلة أكثر من مرة بشرط عدم تجاوز الوقت أو الإطار الزمني المحدد وهو 15 دقيقة من وقت إرسال الرسالة.

ومن المتوقع أن يتم نشر الميزة لجميع الهواتف والمستخدمين على منصة المراسلة قريبا بعد التجربة، كما يمكن لمستخدمي هواتف iPhone وصول هذه الميزة لهم في المستقبل القريب.

طريقة تعديل الرسائل المرسلة خلال 15 دقيقة

- افتح دردشة واتساب التي تريد فيها تعديل تلك الرسالة.

- انقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد ضبطها وتعديلها.

- اختر من القائمة «تحرير» أو edit .

- قم بتعديل الرسالة التي تريدها واضغط على زر الإرسال send.