خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

هل تخيلت من قبل أن كل ما تقوله من كلام خاص او معلومات حساسة تخصك، او حتى كلامك العادي فى المنزل او العمل ستكون مسجلة بالكامل من هاتفك دون أن تدري؟، للأسف الإجابة نعم بعدما اكتشف خلل فى ميكروفون تطبيق واتساب يجعله يسجل كل ما يسمع.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعود التفاصيل عندما اكتشف رئيس قسم الهندسة في شركة تويتر ثغرة في ميكروفون تطبيق واتساب، تجعله يعمل بشكل مستمر ويسجل كل شيئ تقريباً.

يعد أصحاب هواتف أندرويد الأكثر ضرراً من مشكلة ميكروفون WhatsApp، لدرجة أنه يعمل في وقت عدم استخدام التطبيق.

أكد رئيس قسم الهندسة في تويتر اكتشافه للثغرة عندما وجد أنه نشطاً على واتساب أثناء فترة نومه دون أن يفتح التطبيق تماماً، وتبين أن الخلل فى أنظمة أندرويد، وبدوره طالب جوجل بالتحقيق فى الأمر وإصدار تحديث سريع لمعالجته فوراً.

خطوات منع ميكروفون واتسآب من التجسس عليك:

1- اذهب إلى الإعدادات" في هاتفك.

2- اختر الخصوصية ثم مدير الأذونات.

3- اضغط على ميكروفون وادخل إلى واتساب WhatsApp.

4- ستظهر لك 3 خيارات:السماح فقط أثناء استخدام التطبيق، اسألني عند كل مرة، وعدم السماح.

5- انقر على اسأل في كل مرة.