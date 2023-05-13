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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

حذّر رئيس قسم الهندسة في شركة تويتر، Foad Dabiri فؤاد دابيري، جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من أن هناك ثغرة في الميكروفون الخاص بالتطبيق، تجعله نشطًا طوال الوقت دون علم المستخدمين، كما نصح بضرورة القيام بإجراء عدة تغييرات. 

وتؤثر المشكلة الموجودة في الميكروفون الخاص بتطبيق واتساب WhatsApp بشكل خاص على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، حيث إن الخلل الموجود في الميكروفون يعمل حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحًا أو يتم استخدامه بشكل نشط، بحسب صحيفة ديلي إكسبرس. 

 

وتم اكتشاف المشكلة لأول مرة من قبل فؤاد دابيري، الذي نشر بعد ذلك صورة لما وجده على وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف الصورة أن تطبيق واتساب الخاص به كان نشطًا بينما كان نائمًا ولا يستخدم هاتفه الذكي.

 

واستجاب واتساب لحل المشكلة قائلاً: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، كنا على اتصال بمهندس تويتر فؤاد دابيري، الذي اكتشف المشكلة، ونعتقد أن هذا خطأ في نظام تشغيل أندرويد الذي يؤدي إلى سوء سمات المعلومات في لوحة بيانات الخصوصية وقد طلبنا من جوجل التحقيق ومعالجتها." 

 

وينصح دابيري جميع مستخدمي واتساب بضرورة تفعيل هذه الإجراءات فورا : 

 

• افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك

• مرر لأسفل وانقر على "الخصوصية"

• افتح "مدير الأذونات"

• مرر لأسفل إلى "ميكروفون" وانقر عليه ، ثم ابحث عن "واتساب WhatsApp"

• يجب أن تشاهد شاشة جديدة تقول "الوصول إلى الميكروفون لهذا التطبيق" مع ثلاثة خيارات: "السماح فقط أثناء استخدام التطبيق" و "اسأل في كل مرة" و "عدم السماح". 

• حدد "اسأل في كل مرة" أو "لا تسمح" ، ولكن ضع في اعتبارك أن النقر فوق "عدم السماح" سيمنعك من إرسال رسائل صوتية وإجراء مكالمات.

واتساب WhatsApp فؤاد دابيري الميكروفون هواتف اندرويد

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