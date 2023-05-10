عطل في واتساب يسجل لك بالصوت كل حاجة بتعملها ..طريقة إيقافه

يعد واتساب WhatsApp تطبيق مراسلة شائع مملوك لشركة ميتا Meta وكان في دائرة الضوء للعديد من المخاوف الأمنية في الماضي، و يحتوي التطبيق على أكثر من 2 مليار مستخدم نشط ويستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

اكتشف مهندس تويتر عطل برمجي في هاتف Pixel 7 Pro



بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، في الآونة الأخيرة ، أبلغ العديد من المستخدمين عن خطأ في تطبيق واتساب سمح له بالوصول إلى الميكروفون حتى بعد إغلاق التطبيق. تم تسليط الضوء على المشكلة من قبل مهندس تويتر الذي لاحظ حدوثها على هاتف Pixel 7 Pro.

يبدو أن هذا العطل البرمجي في واتساب يؤثر على العديد من أجهزة أندرويد ، بما في ذلك طرز سامسونج و جوجل بيكسل المختلفة ، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات المختلفة لتطبيق Android.

يعد هذا الخطأ مقلقا للمستخدمين الذين يقلقون بشأن خصوصيتهم وأمانهم. في العديد من هذه التقارير ، تم رصد نشاط الميكروفون من التطبيق في لوحة تحكم الخصوصية في أندرويد وكذلك من خلال إشعار النقطة الخضراء المرئي على شريط حالة Android. هذا يعني أنه حتى عندما يعتقد المستخدم أنه قد أغلق التطبيق ، فإنه لا يزال يقوم بالوصول إلى الميكروفون الخاص به ، ومن المحتمل أن يسجل محادثاته دون علمه أو موافقته.

استجاب واتساب لهذه التقارير من خلال الادعاء بأن المشكلة تكمن في أندرويد وليس التطبيق نفسه. يذكرون أن هذا يبدو أنه عطل في أندرويد أخطأ في إسناد المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية وطلبوا من جوجل إجراء مزيد من التحقيق.

لسوء الحظ ، جاء رد واتساب بعد أن انتقل إيلون ماسك إلى حساب تويتر الخاص به لمشاركة رأيه في الأمر ، واتهم الشركة بأنها ليست جديرة بالثقة.

أثار هذا الخطأ الأخير مخاوف بشأن ميزات أمان وخصوصية التطبيق ، مما زاد من قلة ثقة المستخدمين في التطبيق.

على الرغم من أن واتساب هو تطبيق مراسلة شائع ، فمن المهم أن تظل يقظًا ومدركًا لأي مشكلات أمنية محتملة. يجب على المستخدمين التحقق بانتظام من أذونات التطبيقات والإعدادات الخاصة بهم للتأكد من حماية بياناتهم.