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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على واحدة ونص.. فلاح يدرس محصول القمح على أنغام الدرامز بالغربية.. شاهد

حصاد القمح
حصاد القمح

انتشر مقطع فيديو قصير لمجموعة من الفلاحين داخل أحد حقول القمح في مدينة بسيون بمحافظة الغربية أثناء حصاد محصول القمح بطقوس مختلفة لم تشهدها الزارعة في مصر من قبل.

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وظهر خلال المقطع القصير الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي كالنار في الهشيم خلال ساعات قليله مجموعة من المزارعين أثناء عملية جمع المحصول بجوارهم شاب ثلاثيني يعزف على آلة الدرامز ليملأ الأجواء فرح وابتهاج.

 

وظل الحضور يرقصون بجوار الشاب المتواجد داخل الحقل في مشهد غير معتاد في الحقول مما اشعل التريند على تيك توك حاصدا مئات التعليقات المعجبة بالفكرة المبتكرة.

وعلق أحدهم :فكره حلوه ولله تعطى روح ويطير التعب والمجهود الفلاحيين 🥰يعطيهم طاقه لى تخليص القمح.

وقال آخرون، هذه الطقوس عندنا في مدينة صان الحجر بالشرقية.

القمح الزارعة فيديو

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