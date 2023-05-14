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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عودة الهودج.. زفة عروسين على ظهر جمل في السويس.. صور

زفة على ظهر جمل
زفة على ظهر جمل

احتفل عروسان في السويس بحفل زفافهما على ظهر جمل وطافت الزفة في الشوارع، وسط إعجاب بالفكرة الغير مكلفة ماديا. 
 

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وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل، وعلق الرواد بأسلوب ساخر وآخرين بالمباركات الممزوجة بالإعجاب بالفكرة. 

ويظهر في الفيديو موكب من ثلاثة جمال أولهم يحمل العروسين، والثاني يحمل على ظهره سيدة، بينما الثالث يبدو فارغا لكنه يحمل ما يسمى بالهودج، بينما يمشي الموكب وسط السيارات في منتصف الشارع.



وتنتشر في مصر خلال الفترة الحالية أفكار خارج الصندوق بين المخطوبين لإقامة الحفلات مثل حفل وسط الصحراء، أو تعليق لافتات على الكباري أو محاكاة الحفلات الشعبية بطريقة مبتكرة. 
 
 

عروسين ظهر جمل السويس مواقع التواصل الاجتماعي

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