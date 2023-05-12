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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراحش فرَحُه .. تعليقات المتابعين تشعل زفاف الدحيح على مواقع التواصل |صور

زفاف احمد الغندور
زفاف احمد الغندور

الجواز أهم من المصادر..حصدت صور أحمد الغندور، مقدم برنامج الدحيح على موقع يوتيوب، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بينما علق الرواد بعبارات ممزوجة بالفرح والاستحسان لبساطة الحفل.

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صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

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نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

وتفاجأ أمس الخميس، عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور المنتشرة من زفاف الغندور، بعد انتشار الصور لحفل الزفاف كالنار في الهشيم، وهنأه عدد كبير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتصدر الآن الدحيح محرك البحث على فيس بوك وتويتر، حيث شارك عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصور، معبرين عن سعادتهم بذلك الخبر، فيما عبر آخرون عن تفاجئهم بهذا الخبر الذي جاء دون أي مقدمات مسبقة.

وباغته البعض بتعليقات مثل "لما تكتشف ان فيه حاجات اهم من انك تنزل تبص على المصادر"


كما علقت اخرى قائلة “وأنا مستغربة إن عزيزي الدحيح أحمد الغندور مراحش فرحه بالتيشيرت الرمادي”.

وكتب محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق:"عزيزي الدحيح ألف مبروك".

وتابعت مغردة اخرى :" عزيزي الدحيح انت اتجوزت واحب ابشرك انك بقيت مواطن أهوج، ومراتك مش هتنزل تبص معاك علي المصادر".

من هو الدحيح؟ 
 

أحمد الغندور هو من مواليد عام 1994، اشتهر باسم الدحيح، درس علم الأحياء في كلية العلوم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان يقدم أحد البرامج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2014، بدأ أحمد الغندور في تقديم فيديوهات على يوتيوب في 2014، وخلال السنوات الماضية حظى برنامج الدحيح بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الطريقة المميزة التي يقدم بها البرنامج.

الدحيح يوتيوب أحمد الغندور التواصل الاجتماعي

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