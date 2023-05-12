نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا
تصدر اليوتيوبر والإعلامي المصري أحمد الغندور، الشهير باسم "الدحيح"، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الأحتفال بزفافه، أمس الخميس وسط حضور الأهل والأصدقاء.
توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى
تساعد الكلى على إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الجسم وتساعد في إزالة الأحماض للحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن، بدون هذا التوازن الصحي، لا تستطيع أعصابك وعضلاتك وأنسجتك الأخرى في الجسم أن تعمل بشكل صحيح، هذا يجعل من المهم العناية بـ الكلى.
دراسة صادمة|قبل التشخيص بعامين علامات تنذر الإصابة بـ سرطان الأمعاء
وفقًا لتقرير لأنسيت لعام 2021 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 65358 حالة إصابة جديدة بـ سرطان الأمعاء" القولون والمستقيم" في الهند في عام 2021، ويضيف أنه كان هناك ارتفاع في عدد الحالات لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا.
قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب
تصدرت مي كساب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أثارت الفنانة الجدل أثناء الفترة الماضية و بالأخص بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.