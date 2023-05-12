نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر اليوتيوبر والإعلامي المصري أحمد الغندور، الشهير باسم "الدحيح"، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الأحتفال بزفافه، أمس الخميس وسط حضور الأهل والأصدقاء.

تساعد الكلى على إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الجسم وتساعد في إزالة الأحماض للحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن، بدون هذا التوازن الصحي، لا تستطيع أعصابك وعضلاتك وأنسجتك الأخرى في الجسم أن تعمل بشكل صحيح، هذا يجعل من المهم العناية بـ الكلى.

وفقًا لتقرير لأنسيت لعام 2021 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 65358 حالة إصابة جديدة بـ سرطان الأمعاء" القولون والمستقيم" في الهند في عام 2021، ويضيف أنه كان هناك ارتفاع في عدد الحالات لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

تصدرت مي كساب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أثارت الفنانة الجدل أثناء الفترة الماضية و بالأخص بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.