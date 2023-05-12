قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

تصدرت مي كساب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أثارت الفنانة الجدل أثناء الفترة الماضية و بالأخص بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.

قد أثارت مي كساب جدلا بعد أن طرأ العديد من التغيرات على شكلها وإطلالاتها منذ بداية مسيرتها الفنية وحتى الآن.

تعتبر مي كساب من النجمات اللاتي تتسم باختيارها للإطلالات التي تجمع بين البساطة والاحتشام وتبعد تماما عن الملابس اللافتة والجريئة التي تثير الجدل.

ولم تبالغ مي كساب في تنسيق المجوهرات و الإكسسوارات اللافتة، ولكنها تميل دائما إلي البساطة وعدم المبالغة وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن و المشاهير.

إليكم الصور…..

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب