صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

تصدر اليوتيوبر والإعلامي المصري أحمد الغندور، الشهير باسم "الدحيح"، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الأحتفال بزفافه، أمس الخميس وسط حضور الأهل والأصدقاء.

خطفت زوجة الدحيح الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض بذيل طويل وأكمام مكشوفة واتسم التصميم بالتطريزات التي زادت من أناقتها.

تزينت زوجة الدحيح بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الأنيقة التي زادت من أناقتها وجمالها، وقد نالت صورهما إعجاب متابعيهم على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة الدحيح على تسريحة شعر بسيطة للغاية مع طرحة تل مميزة، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية التي كشفت عن جمال ملامحها.

الدحيح

الدحيح

الدحيح