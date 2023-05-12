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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

الكلى
الكلى

تساعد الكلى على إزالة النفايات والسوائل الزائدة من الجسم وتساعد في إزالة الأحماض للحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن، بدون هذا التوازن الصحي، لا تستطيع أعصابك وعضلاتك وأنسجتك الأخرى في الجسم أن تعمل بشكل صحيح، هذا يجعل من المهم العناية بـ الكلى.

هناك العديد من العادات اليومية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى، فيما يلي 10 من الأشياء الشائعة.

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-الإفراط في استخدام المسكنات

تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) المتوفرة بدون وصفة طبية في تقليل الألم، ولكن يمكن أن تتلف كليتيك، خاصة إذا كان شخص ما مصابًا بالفعل بمرض في الكلى، وبالتالي قلل من استخدامك المنتظم لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ولا تستهلك أكثر مما هو موصى به.

-استخدام الملح بشكل متكرر

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح (الصوديوم) يمكن أن تزيد من ضغط الدم وبالتالي خطر الإصابة بأمراض الكلى، بدلاً من الملح، يمكنك إضافة نكهة إلى طعامك بالأعشاب والبهارات، عندما تبدأ في فعل ذلك، ستبدأ بمرور الوقت في العثور على أنه من الأسهل تجنب الملح.
 -تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة محملة بالصوديوم والفوسفور، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى تجنب تناول الأطعمة المعلبة، يمكن أن يكون تناول الأطعمة المصنعة عالية الفوسفور ضارًا للكلى والعظام.

-عدم الحفاظ على رطوبتك

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم كليتيك على إزالة الصوديوم والسموم من الجسم، شرب كمية كافية من الماء يساعد أيضًا في تجنب حصوات الكلى المؤلمة، يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى تقليل السوائل، لكن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يجب أن يشربوا 3-4 لترات من الماء يوميًا.

-عدم النوم الكافي

النوم الجيد ليلاً مهم للغاية للحفاظ على صحتك العامة، يتم تنظيم وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ التي تساعد على تنسيق عبء عمل الكلى على مدار 24 ساعة.

-الإكثار من تناول السكر

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى السمنة ، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري ، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكلى، وبالتالي يجب أن تكون حريصًا على تناول ليس فقط السكر المضاف ولكن أيضًا السكريات المخفية، تجنب البسكويت والتوابل والحبوب والخبز الأبيض لأنها تحتوي على سكريات خفية، اقرأ العبوة بعناية قبل شراء أي عنصر غذائي.

-التدخين

التدخين ضار بالصحة، الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة لوجود البروتين في بولهم، وهو علامة على تلف الكلى.

-شرب الكثير من الكحول

وجد أن الأشخاص الذين يشربون الخمر (أكثر من أربعة مشروبات في اليوم) يضاعفون من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

-لا تتحرك بما فيه الكفاية

يرتبط الجلوس لفترة طويلة بتطور أمراض الكلى، يمكن أن يؤثر نمط الحياة الخامل على صحة الكلى بشكل سلبي، يرتبط النشاط البدني المنتظم بتحسين ضغط الدم وتحسين التمثيل الغذائي ، وهو أمر جيد لصحة الكلى.

-الإكثار من تناول اللحوم

يولد البروتين الحيواني كميات عالية من الأحماض في الدم ، والتي يمكن أن تكون ضارة للكلى وتسبب الحماض.

الحماض هو حالة لا تستطيع فيها الكلى التخلص من الحمض بالسرعة الكافية.

المصدر: timesofindia.
 

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