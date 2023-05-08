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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوي
الفيروس المخلوي التنفسي

حصل لقاح  الفيروس المخلوي التنفسي على الموافقة في 3 مايو من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وذلك  للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا ، وهي لحظة مهمة استغرق صنعها عقودًا.

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معلومات عن الفيروس المخلوي التنفسي

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في التهابات الرئتين والجهاز التنفسي، من الشائع جدًا أن يصاب معظم الأطفال بالفيروس في سن الثانية، يمكن أن يصيب الفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (sin-SISH-ul) البالغين أيضًا.

في البالغين والأطفال الأكبر سنًا والأصحاء ، تكون أعراض الفيروس المخلوي التنفسي خفيفة وعادة ما تحاكي نزلات البرد، عادةً ما تكون إجراءات الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف أي إزعاج.

يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص ، بما في ذلك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهرًا أو أقل (الرضع) ، وخاصة الأطفال الخدج ، وكبار السن ، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة ، أو أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة (نقص المناعة).

أعراض  الفيروس المخلوي التنفسي
تظهر علامات وأعراض عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي بشكل شائع بعد حوالي أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس، في البالغين والأطفال الأكبر سنًا ، يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) عادةً في ظهور علامات وأعراض تشبه الزكام الخفيف، قد تشمل هذه:

احتقان أو سيلان الأنف
سعال جاف
حمى منخفضة
إلتهاب الحلق
العطس
صداع
في الحالات الشديدة
يمكن أن تنتشر عدوى RSV إلى الجهاز التنفسي السفلي ، مسببة الالتهاب الرئوي أو التهاب القصيبات - التهاب الممرات الهوائية الصغيرة التي تدخل الرئتين. قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

حمى
السعال الشديد
الصفير - صوت عالي النبرة يُسمع عادةً عند الزفير (الزفير)
التنفس السريع أو صعوبة التنفس - قد يفضل الشخص الجلوس بدلاً من الاستلقاء
لون الجلد مزرق بسبب نقص الأكسجين (زرقة)
الرضع هم الأكثر تضررا من الفيروس المخلوي التنفسي، تشمل علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الحادة عند الرضع ما يلي:

تنفس قصير وضحل وسريع
تكافح من أجل التنفس - تسحب عضلات الصدر والجلد إلى الداخل مع كل نفس
سعال
التغذية السيئة
إرهاق غير عادي (خمول)
التهيج
يتعافى معظم الأطفال والبالغين في غضون أسبوع إلى أسبوعين ، على الرغم من أن البعض قد يتعرض لأزيز متكرر، قد تحدث العدوى الشديدة أو التي تهدد الحياة والتي تتطلب الإقامة في المستشفى عند الخدج أو في أي شخص يعاني من مشاكل مزمنة في القلب أو الرئة.

أسباب  الفيروس المخلوي التنفسي
يدخل الفيروس المخلوي التنفسي الجسم عن طريق العين أو الأنف أو الفم، ينتشر بسهولة عن طريق الهواء على رذاذ الجهاز التنفسي المصابة، يمكن أن تصاب أنت أو طفلك بالعدوى إذا سعال أو عطس شخص مصاب بفيروس RSV بالقرب منك. ينتقل الفيروس أيضًا للآخرين من خلال الاتصال المباشر ، مثل المصافحة.

يمكن للفيروس أن يعيش لساعات على أشياء صلبة مثل أسطح العمل وقضبان سرير الأطفال ولعب الأطفال. أو لمس فمك أو أنفك أو عينيك بعد لمس جسم ملوث ومن المحتمل أن تلتقط الفيروس.

يكون الشخص المصاب أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك بعد الإصابة، لكن عند الرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة ، قد يستمر الفيروس في الانتشار حتى بعد اختفاء الأعراض ، لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

المصدر: mayoclinic.

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