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مرأة

دراسة تحذر من 4 علامات غير متوقعة لسرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون

يحدث سرطان القولون والمستقيم عندما يتكون نمو الخلايا في الطرف السفلي من الجهاز الهضمي، تبدأ معظم هذه السرطانات كنموات غير سرطانية، يوصي مقدمو الرعاية الصحية بإجراء فحوصات للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية ، وكبار السن عادةً.

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ومع ذلك ، فقد تعرفت دراسة جديدة على 4 أعراض تحذيرية يعاني منها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر، في حين أن سرطان القولون يحدث عادة عند كبار السن ، إلا أن تشخيص سرطان القولون لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يرتفع بمعدل ينذر بالخطر.
ما هي هذه الأعراض الأربعة؟
في فترة زمنية تتراوح من ثلاثة أشهر إلى عامين قبل تلقي تشخيص سرطان القولون ، اكتشف الباحثون أن المرضى أبلغوا عن 4 أعراض رئيسية - آلام في البطن ، ونزيف في المستقيم ، وإسهال ، و / أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، تم نشر نتائج الدراسة في مجلة المعهد الوطني للسرطان.
"سرطان القولون والمستقيم ليس مجرد مرض يصيب كبار السن" ، هذا ما قاله المحقق الكبير يين كاو ، أستاذ الجراحة المساعد في قسم علوم الصحة العامة ، وعضو باحث في مركز سايتمان للسرطان في مستشفى بارنز-جيويش وكلية جامعة واشنطن.
وأضاف كاو: "نريد أن يكون البالغون الأصغر سنًا على دراية بهذه العلامات والأعراض التي يحتمل أن تكون شديدة الخطورة ويتصرفون حيالها"، "خاصة لأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يعتبرون في خطر منخفض ، ولا يخضعون للفحص الروتيني لسرطان القولون والمستقيم."
كلما زادت الأعراض  زادت المخاطر
وأشار الباحثون إلى أنه كلما زادت الأعراض التي يعاني منها الشخص ، زادت مخاطر تشخيصه بسرطان القولون والمستقيم، إن وجود عرض واحد يضاعف تقريبًا من خطر إصابة الشخص بالسرطان ، كما أن وجود عرضين يزيد من خطر إصابة الشخص بأكثر من 3.5 مرات ، كما أن وجود ثلاثة أعراض أو أكثر يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بأكثر من 6.5 مرة.
الأعراض الرئيسية التي يجب عدم تجاهلها
قال كاو في البيان الصحفي إن هناك عرضين على وجه الخصوص، نزيف المستقيم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد - يشيران إلى الحاجة الملحة لمزيد من الفحص ، من خلال التنظير الداخلي.

متى ترى الطبيب؟
من المهم ألا تتجاهل الأعراض التي تعاني منها أو تعتبرها على أنها ليست خطيرة جدًا أو مرتبطة ببعض الأمراض غير السرطانية من خلال وضع افتراضات أو إهمال أو البحث عن أعراضك على الإنترنت، إذا واجهت أيًا من علامات العلم الأحمر المرتبطة بسرطان القولون ، فعليك مراجعة طبيبك.
المصدر: timesofindia
 

القولون سرطان القولون كبار السن تشخيص سرطان القولون الجهاز الهضمي

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