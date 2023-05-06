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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيف تتخلص ربة المنزل
كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

يعتبر زيت الطهي مكونًا أساسيًا في العديد من المطابخ، ولكن ما الذي يفترض بك أن تفعله بالضبط باستخدام مقلاة مليئة بالزيت المستخدم، أو زجاجة غير مفتوحة من الزيت منتهي الصلاحية، في حين أن إلقاء الزيت في أي نوع من أنواع الصرف يعد أمرًا محظورًا، فلا يزال هناك الكثير من الطرق للتخلص بأمان من الزيت القديم أو المنتهي الصلاحية أو حتى إعادة استخدامه. 

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قبل أن ترمي هذا الزيت في سلة المهملات أو تتركه يستنزف حوضك ، سترغب في قراءة خيارات التخلص هذه الآمنة للبيئة ولمطبخك.

كيفية التخلص من زيت الطهي 

 

-طريقة الحاوية: تتمثل إحدى طرق رمي الزيت بأمان في سكب السائل المبرد في حاوية يمكن التخلص منها (فكر في حاويات القشدة الحامضة القديمة أو حاويات الجبن القريش) وإغلاقها، يمكنك بعد ذلك ببساطة التخلص من الحاوية.
-طريقة الفريزر: يمكنك أيضًا سكب بقايا الزيت في علبة قديمة ووضعها في الفريزر حتى تصلب، بمجرد أن يصبح الزيت صلبًا ، يجب أن تخرجه إلى سلة المهملات بملعقة، إذا كنت تستخدم كميات أقل من الزيت ، فيمكنك أيضًا السماح للزيت بالتصلب في كوب القهوة ، ثم اسكب في سلة المهملات ثم اغسل الكوب كالمعتاد.
-طريقة الأكياس البلاستيكية: أخيرًا ، يمكنك دائمًا رمي الزيت المبرد في كيس قمامة بلاستيك ، يمكن أن تساعد المناشف الورقية القديمة وقشور الخضروات وغيرها على امتصاص بعض الدهون.

أيًا كانت الطريقة التي تختارها ، لا تحاول مطلقًا رمي الزيت وهو لا يزال ساخنًا - فقد يكون ذلك خطيرًا! أيضًا ، يجب ألا تصب الزيت في البالوعة أو المرحاض، الزيت لديه القدرة على سد المصارف وإتلاف الأنابيب الخاصة بك ، والتي يمكن أن تترك لك فوضى سيئة وفاتورة إصلاح كبيرة.

المصدر: tasteofhome

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