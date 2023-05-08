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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

سرطان المثانة
سرطان المثانة

 التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لسرطان المثانة ، ويمثل ما يقرب من نصف جميع الحالات، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من مخاطر إصابة الشخص.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة ثلاث مرات على الأقل من الأشخاص الذين لا يدخنون، كلما زاد عدد السجائر التي يدخنها الشخص في اليوم ، وكلما طالت مدة تدخينه ، زاد خطر الإصابة بسرطان المثانة.

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التدخين وسرطان المثانة

التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان المثانة، يسبب ما يقرب من نصف لجميع الحالات، يمكن أن تتسبب المواد المسرطنة الموجودة في دخان التبغ في إتلاف الخلايا المبطنة للمثانة ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، يتسبب التدخين في حوالي 65٪ من حالات سرطان المثانة لدى الذكور و 20-30٪ من الحالات عند الإناث.

كلما طالت مدة تدخين الشخص ، وكلما زاد عدد السجائر التي يدخنها في اليوم ، زاد خطر الإصابة بسرطان المثانة، على سبيل المثال ، الأشخاص الذين يدخنون علبة سجائر أو أكثر يوميًا هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة بمقدار الضعف مقارنة بمن يدخنون أقل من نصف علبة سجائر يوميًا.

الأشخاص الذين يدخنون حاليًا هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة ، يليهم الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، الأشخاص الذين لا يدخنون لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بسرطان المثانة مقارنةً بالأشخاص الذين يدخنون.

حتى بعد الإقلاع عن التدخين ، يظل خطر الإصابة بسرطان المثانة مرتفعًا لسنوات عديدة. ومع ذلك ، ينخفض ​​الخطر تدريجيًا بمرور الوقت ، حيث ينخفض ​​بنسبة 25٪ في السنوات العشر الأولى بعد التوقف عن التدخين.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لسرطان المثانة التعرض لبعض المواد الكيميائية والإشعاع ووجود تاريخ عائلي للمرض.

يمكن للإقلاع عن التدخين أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المثانة ويحسن الصحة العامة.

 

كيف تقلع عن التدخين
يعد الإقلاع عن التدخين عملية صعبة يمكن أن تساعد فيها الاستراتيجيات والموارد المختلفة، فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين:

حدد موعدًا للإقلاع عن التدخين: يمكن أن يساعد اختيار يوم للإقلاع عن التدخين تمامًا ، ووضع علامة عليه في التقويم ، والتخطيط لإدارة أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة في الإقلاع عن التدخين.

الحصول على الدعم: إن إعلام الأصدقاء والعائلة والمتخصصين في الرعاية الصحية بشأن الإقلاع عن التدخين وطلب دعمهم يمكن أن يزود الأشخاص بإرشادات وتحفيز إضافي.

تحديد المحفزات: التعرف على المواقف أو الأنشطة التي تثير الرغبة الشديدة في التدخين ، مثل شرب الكحول أو التواجد مع أشخاص آخرين يدخنون ، يمكن أن يساعد الأفراد على تجنب هذه المحفزات أو إيجاد طرق بديلة للتحكم في هذه الرغبة الشديدة.

ضع في اعتبارك العلاج ببدائل النيكوتين: يمكن أن تساعد منتجات العلاج ببدائل النيكوتين مثل العلكة أو اللاصقات أو المستحلبات في تقليل أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة في النيكوتين.

المصدر:medicalnewstoday

المثانة سرطان المثانة التدخين التدخين وسرطان المثانة السجائر

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