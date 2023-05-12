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مرأة

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

سرطان الأمعاء
سرطان الأمعاء

وفقًا لتقرير لأنسيت لعام 2021 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 65358 حالة إصابة جديدة بـ سرطان الأمعاء" القولون والمستقيم" في الهند في عام 2021، ويضيف أنه كان هناك ارتفاع في عدد الحالات لدى من تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

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يمكن علاج الأمعاء"سرطان القولون والمستقيم"، إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة. ومع ذلك ، يتم الإبلاغ عن غالبية حالات السرطان في مرحلة متقدمة مما يجعل التعرف على أعراض المرض أمرًا مهمًا.

هذا نوع من السرطان يبدأ في الأمعاء الغليظة أو القولون للفرد.

توصلت الدراسة إلى 4 علامات مبكرة لسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لدراسة أجراها الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ، يمكن أن تساعد أربع علامات وأعراض لسرطان القولون والمستقيم في تشخيص المرض مبكرًا.

وقالت الجامعة في بيان رسمي: "قد تكون هذه العلامات الحمراء مفتاحًا للكشف والتشخيص المبكر لسرطان القولون والمستقيم المبكر بين البالغين الأصغر سنًا"، نُشرت الدراسة في 4 مايو في مجلة المعهد الوطني للسرطان.

تظهر هذه العلامات بين 3 أشهر وسنتين من التشخيص

ووجد الباحثون 4 علامات حاسمة للمرض بين ثلاثة أشهر وسنتين من تشخيص المرض.

العلامات هي آلام في البطن ونزيف من المستقيم وإسهال وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

يقول الباحثون إن هذه العلامات تشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.


وجد الباحثون أن "وجود عرض واحد من الأعراض يضاعف الخطر تقريبًا ؛ وجود عرضين يزيد الخطر بأكثر من 3.5 مرات ؛ وجود ثلاثة أو أكثر يزيد الخطر بأكثر من 6.5 مرة".

 

وفقًا لـ Yin Cao ، كبير الباحثين ، هناك عرضان على وجه الخصوص - نزيف المستقيم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وهي حالة لا توجد فيها خلايا دم حمراء صحية كافية لحمل الأكسجين - تشير إلى الحاجة إلى التنظير الداخلي والمتابعة في الوقت المناسب.

 

مما يؤكد تزايد حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين البالغين الأصغر سنًا ، قال الباحثون إن الأفراد المولودين في عام 1990 لديهم ضعف خطر الإصابة بسرطان القولون وأربعة أضعاف خطر الإصابة بسرطان المستقيم مقارنة بمن ولدوا في عام 1950.

ما هي العلامات الأخرى لسرطان القولون والمستقيم التي يجب أن تكون حذراً بشأنها؟
تغير في عادات الأمعاء

تغيير في نمط الأمعاء. الإسهال أو الإمساك

دم في البراز

الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ

الضعف أو التعب الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

 

المصدر: timesofindia.

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