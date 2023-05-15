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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني مهنا يطالب بعودة التربية الموسيقية للمدارس

هاني مهنا
هاني مهنا

أكد الموسيقار هاني مهنا، أن جيله تعلم الفنون والموسيقى من خلال المدارس والتعليم منذ الصغر.

 

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وقال هاني مهنا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" نحتاج إلى عودة التربية الموسيقية إلى المدارس بشكل فعال مرة أخرى  من أجل رفع الذوق العام بالموسيقى ".

 

 وأضاف هاني مهنا:" سأقدم برنامج إذاعي موسيقي لرفع مستوى الثقافة الموسيقية لدى المستمعين ".

 

 وتابع هاني مهنا :"   المملكة العربية السعودية تضع التربية الموسيقية بشكل أساسي في المناهج التعليمية ".

 

 وأكمل هاني مهنا :"  الذكاء الاصطناعي يدخل في صناعة الموسيقيى وهذا الأمر له سلبيات وإيجابيات ".

هانى مهنا الموسيقى التربية الموسيقية اخبار التوك شو مهنا

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