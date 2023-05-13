راجح داوود: الموسيقي تؤثر في العقل والوجدان

أكد الموسيقار الكبير راجح داوود، أن والده كان له تأثير كبير في حياته، مشيرا إلى أنه تعلم العزف على البيانو في طفولته.



وأضاف راجح داوود خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناة الحياة؛ أن الموسيقى لغة مشاعر تؤثر في العقل والوجدان.



وقال "داوود": أول أعمالي السيمفونية كان "في حب مصر"، مشيرا إلى أن السينما المصرية بدأت بأفلام غنائية خالصة ثم تغير الوضع كما أن لدينا أساطير في الغناء والألحان والشعر، مضيفا أن الموسيقى مرتبطة بالفيلم وليس بالسيناريو.



وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.

كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.

أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.

كما يوجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع علي شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

