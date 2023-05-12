راجح داوود يكشف سر رفضه بعض الأعمال الفنية

قال الموسيقار راجح داوود، إن أهله وبالتحديد والده، هو من اكتشف موهبته في الموسيقى، مشيرا إلى أن والده كان صحفيا وأديبا وكان مثقفا وأحد تلامذة الدكتور طه حسين، وكان يحب الغناء والفنون.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض" والمذاع "الحياة": "أنا وأخوتي تعلمنا الفنون والموسيقى منذ الصغر، طفولتي كانت عادية فكنا من الطبقة المتوسطة، وكانت والدتي مدرسة لغة إنجليزية، وفي الوقت نفسه، ورغم الشكل النمطي لأسرتنا، إلا أنه كان هناك اهتمام من والدي ووالدتي أن نذهب للمسرح والسينما بشكل شبه يومي".

وعن رفضه بعض الأعمال، قال: "هناك أعمال مناسبة وأخرى غير مناسبة، الأمر لا يوجد فيه تعالى، هناك أشياء ليس لدي خبرة لأفعلها، فمثلا لست أفضل شخص يقوم بعمل موسيقى كوميدية، دائما كل شخص لديه اتجاه عام ومعروف سكته في الموسيقى".