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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الشائعات.. أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

عادل إمام - أشرف
عادل إمام - أشرف زكي

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "عادل إمام بخير وزي الفل مفيش حاجة".

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وأضاف أشرف زكي: "ماعرفش مصدر الشائعات التي يتم ترويجها عن الفنان عادل إمام ".

وتابع أشرف زكي: "أنا على تواصل مستمر مع عادل إمام ومع ابنه رامي إمام".

حياة عادل إمام

الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.


مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وأنجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

 

أحدث أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الأعمال الناجحة. 

 

الأكاذيب تثار حول عادل إمام

وتثار دائمًا موجة من الشائعات حول عادل إمام، إذ أثيرت قبل أشهر قليلة حالة من الجدل الواسع أثيرت بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الأخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وتبين أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل امام غير صحيح وعار تماما من الصحة وفقا لمصادر مقربة منه. 

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