نشرة المرأة.. عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة بعد إصابة الفنان عمرو محمد.. أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

أثار خبر وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني حالة حزن شديدة بين كل من شاهد صورته وتذكر أعماله الفنية فالبعض لا يعرف الاسم ولكن الجميع يتذكره ويعرف شخصية عم عثمان وعم إدريس التي اشتهر بها.

بعد الأزمة الصحية للفنان عمرو محمد على وظهوره على كرسي متحرك ، واعلن انه مصاب بمرض نادر ms او التصلب المتعدد وتسبب هذا المرض في أقعاده عن العمل، وتقوم على رعايته والدته وأشقائه.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، يبحث عنها الكثير من الأشخاص بطريقة مستمرة، لمتابعة الأحداث، ومعرفة ماذا يحدث في يومه الروتيني بناء على تنبؤات خبراء الفلك.

تسخين الخبز على نار مباشرة أو ما يعرف بـ"الخبز المقمر" له أضرار صحية خاصة مع احتراق أطراف الخبز ، أو تغير لونه وتحوله للون البني، حيث تسخينه بهذه الطريقة تجعله يتشبع بغازات سامة كالميثان وثاني أكسيد الكبريت.