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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 16 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، يبحث عنها الكثير من الأشخاص بطريقة مستمرة، لمتابعة الأحداث، ومعرفة ماذا يحدث في يومه الروتيني بناء على تنبؤات خبراء الفلك.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.


برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك حياة عاطفية موفقة، فقط اهتم بصحتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم حضورا ويساعدك ذلك على إثبات نفسك في كل عمل تقوم به.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

مهنيا: اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.
عاطفيا وعائليا: حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع الأحباب ومع أناس من الخارج.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بمزيد من اليقظة، ويجعلك ذلك أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي ضائقة مالية وقد تحوّل أي مشكلة لمكسب، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. فينوس وعطارد داعمان، ويمدانك بنظرة تفاؤل، وتنفتح لك قلوب الأصدقاء والأحباب بسهولة.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.
مهنيا وعائليا:  القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك وانتبه لحماية حقوقك.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: فينوس والمريخ في منزل الحظ ويساعدك ذلك على إصلاح الأحوال مع  الأحباب أو شريك الحياة.

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم متفائلا، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.
عاطفيا وعائليا: قد تميل اليوم لاختلاق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على الوصول لما تريد بلباقة، وتكلل خطواتك بالنجاح.
عاطفيا: اليوم الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تستمتع بحياة عاطفية حلوة.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك وتنفعك روح الحذر.
عاطفيا وعائليا: حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك الشخصية والاجتماعية كي تحسن التصرف.
 

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